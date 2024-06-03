Sagopa Kajmer'in annesi Serpil Özyavuz hayatını kaybetti

Sevilen rapçi Sagopa Kajmer'in uzun süredir akciğer kanseriyle mücadele eden annesi Serpil Özyavuz hayatını kaybetti. Kajmer annesinin vefat haberini "X" hesabından verdi.

Sagopa Kajmer'in annesi Serpil Özyavuz hayatını kaybetti

Türkiye'nin sevilen rap sanatçılarının başında gelen Sagopa Kajmer lakaplı Yunus Özyavuz'un annesi Serpil Özyavuz hayatını kaybetti. Ünlü ismin uzun süredir akciğer kanseriyle mücadele eden annesi, bir süredir hastanede tedavi görüyordu.

İki gün önce yoğun bakıma kaldırılan 71 yaşındaki anne Serpil Özyavuz, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 

Sagopa Kajmer'in annesi Serpil Özyavuz hayatını kaybetti - 1

Sagopa Kajmer "X" hesabından yaptığı paylaşımda; "2 haziran öğle sonrası annemi kaybettim. 2 sene boyunca savaştı…savaştık. O savaşı kaybetti, ben hem savaşı hem annemi kaybettim." ifadelerini kullandı.

MAGAZİN HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...