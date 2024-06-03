Sagopa Kajmer'in annesi Serpil Özyavuz hayatını kaybetti

İki gün önce yoğun bakıma kaldırılan 71 yaşındaki anne Serpil Özyavuz, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Türkiye'nin sevilen rap sanatçılarının başında gelen Sagopa Kajmer lakaplı Yunus Özyavuz'un annesi Serpil Özyavuz hayatını kaybetti. Ünlü ismin uzun süredir akciğer kanseriyle mücadele eden annesi, bir süredir hastanede tedavi görüyordu.

Sagopa Kajmer "X" hesabından yaptığı paylaşımda; "2 haziran öğle sonrası annemi kaybettim. 2 sene boyunca savaştı…savaştık. O savaşı kaybetti, ben hem savaşı hem annemi kaybettim." ifadelerini kullandı.