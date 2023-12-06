Şarkıcı Buray: Babam en büyük eleştirmenim

NTV ekranlarında Ceyda Düvenci’nin sunumuyla izleyiciyle buluşan “Bambaşka Sohbetler” programının konuk olan Buray, beşinci albümü ve YouTube videolarıyla ilgili konuştu.
"BABAMIN YORUMLARI BENİM İÇİN ÖNEMLİ"
Ceyda Düvenci’nin, müzisyen olan babası Turgay Salim Hoşsöz ile ilgili “Baban çok kıymetli bir müzisyen. Birlikte bir şeyler yaptınız mı?” sorusuna yanıt veren Buray şöyle dedi:
"Ortaokula başladığımda hatta lisede babamın albümlerini yapmaya başladım prodüktör olarak. Piyanoları, altyapıları stüdyoda kaydediyoruz üzerine bağlamaya çalıyorum ve babam gelip okuyor, miksliyoruz falan albümler hazır. O da yetmezmiş gibi babamın bütün müzisyen arkadaşlarının da albümlerini yapmaya başladım. 15-16 yaşlarında paramı da kazanmaya başladım. Babam en büyük eleştirmenim. Babamın yorumları önemli benim için, hiçbir kötü yorumunu esirgemez. Babamın türkülerine albümlerde yer veriyorum.”
YENİ ALBÜMÜNÜ ANLATTI
Beşinci albümü “Al Senin Olsun Dünya”da önceki albümlerinden çok fark olmadığını ve yine Buray kokan şarkılar olduğunu belirten sanatçı, “Her tarzdan her kitleye her zevke hitap edecek 14 şarkı seçmeye çalıştım. Rengarenk gökkuşağı gibi dünya müziğinden de bir sürü beslendiğim, seyahatlerimde topladığım ilhamları da katarak yapılan bir albüm oldu. 1’den 14. şarkıya kadar böyle bir boşluk olur ya şarkı bitti tekrar başladı bitti başladı değil de daha böyle hikaye gibi akan bir albüm oldu. Bu seyahatlerde topladığım anılarımdan ses ambiyansları kattım aralara. Atıyorum Sri Lanka'da bir fili yıkarkenki fırça sesi var mesela bir şarkıda tam bir tempoyla uydu ya da amazonları gezerken o gecede bütün o binlerce cırcır böceğinin çıkardığı sesleri attım. Ya da Meksika'da köpek balıklarıyla dalarken o su altında attığım çığlık seslerini aldım ya da Guatamala'da bir yanardağın gölünün kenarında çamaşırı yıkayan kadınların şarkı söylemelrini aldım" dedi.
"ONLAR BENİM ANILARIM"
YouTube videolarıyla alakalı da konuşan Buray, "Bizim birlikte gezdiğimiz arkadaş grubumuz var. Vlog gibi çekiyorum, her şeyi kendim montajlıyorum. Anılarım onlar benim, maceralarım. Bir milyon da izlense üç kişi de izlese hiç önemli değil. Ben onları dolduruyorum oraya yaşlandığımda dönüp bakacağım. 'Vay be ne günler geçirmişim' dediğim bir şahsi arşiv gibi bir şey olacak" dedi.
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