Şarkıcı Buray: Babam en büyük eleştirmenim

NTV ekranlarında Ceyda Düvenci’nin sunumuyla izleyiciyle buluşan “Bambaşka Sohbetler” programının konuk olan Buray, beşinci albümü ve YouTube videolarıyla ilgili konuştu.

"BABAMIN YORUMLARI BENİM İÇİN ÖNEMLİ"

Ceyda Düvenci’nin, müzisyen olan babası Turgay Salim Hoşsöz ile ilgili “Baban çok kıymetli bir müzisyen. Birlikte bir şeyler yaptınız mı?” sorusuna yanıt veren Buray şöyle dedi:

"Ortaokula başladığımda hatta lisede babamın albümlerini yapmaya başladım prodüktör olarak. Piyanoları, altyapıları stüdyoda kaydediyoruz üzerine bağlamaya çalıyorum ve babam gelip okuyor, miksliyoruz falan albümler hazır. O da yetmezmiş gibi babamın bütün müzisyen arkadaşlarının da albümlerini yapmaya başladım. 15-16 yaşlarında paramı da kazanmaya başladım. Babam en büyük eleştirmenim. Babamın yorumları önemli benim için, hiçbir kötü yorumunu esirgemez. Babamın türkülerine albümlerde yer veriyorum.”