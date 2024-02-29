Şarkıcı Doğuş ameliyat oldu

2014 yılından bu yana Azerbaycanlı sunucu ve gazeteci Hoşkedem Hidayetkızı ile mutlu beraberliği devam eden Doğuş, geçtiğimiz günlerde böbreğinde 12 santimlik bir kist olduğunu öğrendi.
Apar topar ameliyata alınan Doğuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla sağlık durumu hakkında bilgi verdi.
"SAĞLIĞIM GAYET İYİ"
Ünlü şarkıcı, hastane odasından yaptığı paylaşımda "Çok önemli 3 ameliyat atlattım kardeşlerim. Şu an ise sağlığım gayet iyi" dedi.
Öte yandan "Uyan", "Yan Yüreğim", "Bunun Adına Yürek Derler" gibi şarkılarla tanınan Doğuş'un Hoşkedem Hidayetkızı ile evliliğinden Arda ve Arın adında iki oğlu bulunuyor.
"SAĞLIĞIM GAYET İYİ"
Üç ameliyat geçirdiğini belirten şarkıcı, ‘’Çok önemli 3 ameliyat atlattım kardeşlerim. Şu an ise sağlığım gayet iyi" dedi.
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