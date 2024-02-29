Şarkıcı Doğuş ameliyat oldu

Geçtiğimiz günlerde böbreğinde 12 santimlik bir kist olduğunu öğrenen şarkıcı Doğuş, apar topar ameliyata alındı. Azerbaycan'da bıçak altına yatan ünlü isim son durumunu takipçileriyle paylaştı.

Şarkıcı Doğuş ameliyat oldu

 2014 yılından bu yana Azerbaycanlı sunucu ve gazeteci Hoşkedem Hidayetkızı ile mutlu beraberliği devam eden Doğuş, geçtiğimiz günlerde böbreğinde 12 santimlik bir kist olduğunu öğrendi.

Apar topar ameliyata alınan Doğuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

Şarkıcı Doğuş ameliyat oldu - 1

"SAĞLIĞIM GAYET İYİ"

Ünlü şarkıcı, hastane odasından yaptığı paylaşımda "Çok önemli 3 ameliyat atlattım kardeşlerim. Şu an ise sağlığım gayet iyi" dedi.

Öte yandan "Uyan", "Yan Yüreğim", "Bunun Adına Yürek Derler" gibi şarkılarla tanınan Doğuş'un Hoşkedem Hidayetkızı ile evliliğinden Arda ve Arın adında iki oğlu bulunuyor.

Şarkıcı Doğuş ameliyat oldu - 2

"SAĞLIĞIM GAYET İYİ"

Üç ameliyat geçirdiğini belirten şarkıcı, ‘’Çok önemli 3 ameliyat atlattım kardeşlerim. Şu an ise sağlığım gayet iyi" dedi.

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