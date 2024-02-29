Şarkıcı Doğuş ameliyat oldu

"SAĞLIĞIM GAYET İYİ"

Ünlü şarkıcı, hastane odasından yaptığı paylaşımda "Çok önemli 3 ameliyat atlattım kardeşlerim. Şu an ise sağlığım gayet iyi" dedi.

Öte yandan "Uyan", "Yan Yüreğim", "Bunun Adına Yürek Derler" gibi şarkılarla tanınan Doğuş'un Hoşkedem Hidayetkızı ile evliliğinden Arda ve Arın adında iki oğlu bulunuyor.