Şarkıcı Nilüfer kızı için dövme yaptırdı

Ünlü şarkıcı Nilüfer sosyal medya hesabında dövme yaptırdığı anları paylaştı. Şarkıcı kızı için dövme yaptırdığı anları paylaşırken şu ifadeleri kullandı:

"Uzun yıllardır kızım beni dövme yaptırma konusunda ikna etmeye çalışıyor ben de hayır diyorum hep. Bu hafta sonu yaptığımız iki günlük Bodrum kaçamağında tutturdu yine aynısından ikimiz de yaptıralım diye. İnsan evladı için çiğ tavuk yer ilkesinden yola çıkarak boyun eğdim. Ve çok tatlı minicik bir yıldızımız var orta parmağımızda"

