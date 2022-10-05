Şarkıcı Tuğba Özerk ile Gökmen Tanaçar tek celsede boşandı

Şarkıcı Tuğba Özerk, geçen yıl 30 Haziran'da evlendiği iş insanı Gökmen Tanaçar ile boşandı.
Tanaçar'ın açtığı anlaşmalı boşanma davası İstanbul 5. Aile Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya Özerk ve Tanaçar avukatları ile birlikte katıldı.
ANLAŞMALI BOŞANDILAR
Mahkeme, tarafların anlaşmalı şekilde boşanmak için mahkemeye başvurduklarını belirtti. 5 dakika süren duruşma sonunda tarafların boşanmalarına karar verildi.
Özerk ve Tanaçar oturdukları evden ayrılacaklarını belirttiler. Taraflar birbirinden nafaka ve tazminat talebinde bulunmadı.
"4 YILA YAKIN BİR BİRLİKTELİK BİTMİŞ OLDU"
Özerk duruşma sonrası, "Anlaşmalı olarak boşandık. 4 yıla yakın bir birliktelik bitmiş oldu. Üzücü bir şey tabii ki, hiç kimse istemezdi böyle bir şey, yapacak bir şey yok. Karşılıklı bir talebimiz olmadı" dedi.
Özerk’in avukatı, "Tuğba Hanım ve Gökmen Bey hiçbir nafaka talebi, mal varlığı menfaati olmaksızın boşandılar" şeklinde konuştu.
Tanaçar duruşma sonrası açıklama yapmadı. Tanaçar'ın avukatı ise "Taraflar severek evlendiler. Evlilikleri belli bir süre sürdü. Anlaşamadılar, ikisi için de hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.