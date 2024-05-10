Tolga Sarıtaş'tan Zeynep Mayruk'a: İyi ki doğdun, iyi ki varsın

Ünlü oyuncu Tolga Sarıtaş, birkaç ay önce nişanlandığı tasarımcı Zeynep Mayruk'un doğum gününü sosyal medya hesabından kutladı.

Tolga Sarıtaş'tan Zeynep Mayruk'a: İyi ki doğdun, iyi ki varsın

Uzun süredir birliktelik yaşayan ile Zeynep Mayruk, birkaç ay önce evlilik yolunda ilk adımı atmıştı. Ailelerinin ve yakın arkadaşlarının katıldığı bir törenle nişanlanan ünlü çift, mutlu anlarını takipçileriyle paylaşmıştı.

Tolga Sarıtaş'tan Zeynep Mayruk'a: İyi ki doğdun, iyi ki varsın - 1

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Haziran ayında nikah masasına oturacaklarını açıklayan çiftten tasarımcı Zeynep Mayruk, 10 Mayıs'ta 35 yaşına bastı.

Tolga Sarıtaş'tan Zeynep Mayruk'a: İyi ki doğdun, iyi ki varsın - 2

"İYİ Kİ VARSIN CANIM"

, müstakbel eşinin doğum gününü hesabından yaptığı paylaşımla kutladı. Ünlü oyuncu, Mayruk'a "İyi ki doğdun, iyi ki varsın canım Zeyno'm" diye seslendi.

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