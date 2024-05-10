Tolga Sarıtaş'tan Zeynep Mayruk'a: İyi ki doğdun, iyi ki varsın

Uzun süredir birliktelik yaşayan Tolga Sarıtaş ile Zeynep Mayruk, birkaç ay önce evlilik yolunda ilk adımı atmıştı. Ailelerinin ve yakın arkadaşlarının katıldığı bir törenle nişanlanan ünlü çift, mutlu anlarını takipçileriyle paylaşmıştı.