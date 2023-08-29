Seda Bakan: Dünyanın en güzel tesadüfü

AYVALIK'TA KARŞILAŞTILAR

Bu anları takipçileriyle paylaşan Seda Bakan, birlikte verdikleri poza "Dünyanın en güzel tesadüfü" notunu düştü.

Bakan'ın paylaşımına kayıtsız kalmayan Hülya Avşar da aynı kareyi kendi sosyal medya hesabından paylaşıp "Benim için de öyle" ifadelerini kullandı.