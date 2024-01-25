Sefo ailesiyle Umre'ye gitti

"GEÇMİŞ OLSUN DİLEKLERİNİZ İÇİN TEŞEKKÜRLER"

Öte yandan Sefo, birkaç hafta önce safra kesesi ameliyatı olmuştu. Ünlü isim, "Safra kesesi ameliyatı oldum. Geçmiş olsun dilekleriniz için çok teşekkür ederim" açıklamasını yapmıştı.