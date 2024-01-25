Sefo ailesiyle Umre'ye gitti

Son dönemin popüler şarkıcılarından Sefo, sosyal medya hesabından ailesiyle beraber Umre’ye gittiğini duyurdu.

Sefo ailesiyle Umre'ye gitti

"Bilmem mi?", "Isabelle", gibi şarkılarıyla şöhreti yakalayan gerçek adı Seyfullah Sağır olan rapçi Sefo, ailesiyle 'ye gittiğini duyurdu.

İhrama girdiği anları paylaşan rapçinin Umre pozları sosyal medyada gündem oldu.

Sefo ailesiyle Umre'ye gitti - 1

"ŞU GÜNAHLARI BİR DÖKELİM"

Sefo, Umre'ye gitmeden önce "Arkadaşlar umreye gidiyorum hayırlısıyla. Gidelim, şu günahları bir dökelim" demişti.

Sefo ailesiyle Umre'ye gitti - 2

"GEÇMİŞ OLSUN DİLEKLERİNİZ İÇİN TEŞEKKÜRLER"

Öte yandan Sefo, birkaç hafta önce safra kesesi ameliyatı olmuştu. Ünlü isim, "Safra kesesi ameliyatı oldum. Geçmiş olsun dilekleriniz için çok teşekkür ederim" açıklamasını yapmıştı.

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