Selen Görgüzel taciz iddiasını yeniden gündeme getirdi

Oyuncu ve şarkıcı Selen Görgüzel, dizi setinde tacize uğradığını söylerek gündem olmuştu. Görgüzel sosyal medya hesabından konuyla ilgili paylaşım yaptı.

Selen Görgüzel taciz iddiasını yeniden gündeme getirdi

Selen Görgüzel katıldığı bir programda yıllar önce rol aldığı bir dizide tacize uğradığı yönündeki iddiasını  yeniden dile getirdi.

AÇIKLAMA YAPTI

2009 yılında Zoraki Başkan adı dizide rol alan oyuncu, sette tacize uğradığı iddiasını yineledi.

Görgüzel, "Bugün çıkan haberlerine dair açıklamadır; 2009 'Zoraki Başkan' dizisinde yaşadığım talihsiz olaydaki kişilerin muhatabı yönetmen Nihat Özcan ve oyuncu Ferdi Akarnur'dur. Konuyla ilgili hukuksal süreç tamamlanmış, haklarımız kazanılmıştır. Başlıkların yanıltıcı olmamasına özen göstermeniz konunun hassasiyeti gereği özel ricamdır" ifadelerini kullandı.

Selen Görgüzel taciz iddiasını yeniden gündeme getirdi - 1

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