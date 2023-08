Selena Gomez'in yeni şarkısı The Weeknd'e mi gönderme?

Selena Gomez, yeni çıkardığı "Single Soon" adlı şarkısının eski sevgilisi The Weeknd ile ilgili olduğu iddialarına yanıt verdi. 31 yaşındaki şarkıcının, geçen hafta çıkardığı şarkısı ve klibinden sonra, 2017'de dokuz aylık birliktelik yaşadığı The Weeknd ile ilgili olduğu söylentileri patladı.

Söylentilerin git gide çoğalması, Gomez'in sessizlik seçeneğini elemesine neden oldu. Instagram sayfasından açıklama yapan Gomez, yapılmış bir haberi paylaşarak, bu iddianın doğru olmadığını, "Daha fazla yanlış olamazdı" ifadesiyle aktardı.

İki gün önce de ünlü şarkıcı yeni şarkısının anlamını açıklayan bir paylaşım yapmıştı. “Single Soon'a olan sevginiz için teşekkürler arkadaşlar" diye yazan Gomez, "Bu, kendi teniyle barışık olmak ve kendi arkadaşlığını sevmekle ilgili eğlenceli bir marş. Aynı zamanda dans etmesi de çok eğlenceli!" ifadesini kullanmıştı.