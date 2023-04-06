Şenay Gürler'den Semih Saygıner'e: 9 yılı el ele bitirdik

Gürler, genç yaşta anneanne olduğunu "O zaten bana 'Şenay' diyor. Simya adı. Aramız iyi. Uzakta yaşıyorlar çok sık görüşemiyorum ama özlüyorum. Görüşmeye çalışıyoruz. Bir araya geldiğimizde de uzun uzun birlikte kalmaya dikkat ediyoruz. Şimdi tadını çıkarıyorum, kızımı büyütürken bazı şeyleri atladığımı görüyorum, Simya'ya karşı onları atlamamaya çalışıyorum. Şahane bir duygu, çok şanslıyım" sözleriyle açıklamıştı.

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