Şenay Gürler'den Semih Saygıner'e: 9 yılı el ele bitirdik

Oyuncu Şenay Gürler, 2014 yılından beri aşk yaşadığı Semih Saygıner ile ilişkilerinin 9. yılını kutladı. Milli bilardocuyla çekilen fotoğraflarını takpçilerinin beğenisine sunan Gürler, "9 yılı bitirdik" dedi.

Şenay Gürler'den Semih Saygıner'e: 9 yılı el ele bitirdik

2014 yılından bu yana gözlerden uzak bir şekilde aşk yaşayan oyuncu Şenay Gürler ile milli bilardocu Semih Saygıner'in mutlu beraberlikleri devam ediyor.

Zaman zaman üzerinden mutluluk pozlarını paylaşan çiftten Şenay Gürler, ilişkilerinin 9. yılını kutladı.

Şenay Gürler'den Semih Saygıner'e: 9 yılı el ele bitirdik - 1

"AŞKLA, SEVGİYLE, EL ELE"

Saygıner ile pozlarını takipçilerinin beğenisine sunan Gürler, yayınladığı karelere "9 yılı bitirdik… Aşkla, sevgiyle, birlikte, el ele… Aşkım" notunu düştü.

Ünlü oyuncunun paylaşımına binlerce beğei ve yorum gelirken Semih Saygıner de kayıtsız kalmadı.

Milli bilardocu, sevgilisinin paylaşımına "Aşkım" yorumunu yaptı.

Şenay Gürler'den Semih Saygıner'e: 9 yılı el ele bitirdik - 2

"ŞAHANE BİR DUYGU, ÇOK ŞANSLIYIM"

Öte yandan Şenay Gürler, geçtiğimiz aylarda sunuculuğunu Ahmet Mümtaz Taylan'ın üstlendiği, NTV ekranlarında yayınlanan "Empati" programına konuk olmuştu.

Şenay Gürler'den Semih Saygıner'e: 9 yılı el ele bitirdik - 3

Gürler, genç yaşta anneanne olduğunu "O zaten bana 'Şenay' diyor. Simya adı. Aramız iyi. Uzakta yaşıyorlar çok sık görüşemiyorum ama özlüyorum. Görüşmeye çalışıyoruz. Bir araya geldiğimizde de uzun uzun birlikte kalmaya dikkat ediyoruz. Şimdi tadını çıkarıyorum, kızımı büyütürken bazı şeyleri atladığımı görüyorum, Simya'ya karşı onları atlamamaya çalışıyorum. Şahane bir duygu, çok şanslıyım" sözleriyle açıklamıştı.

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