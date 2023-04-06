Şenay Gürler'den Semih Saygıner'e: 9 yılı el ele bitirdik

2014 yılından bu yana gözlerden uzak bir şekilde aşk yaşayan oyuncu Şenay Gürler ile milli bilardocu Semih Saygıner'in mutlu beraberlikleri devam ediyor.
Zaman zaman sosyal medya üzerinden mutluluk pozlarını paylaşan çiftten Şenay Gürler, ilişkilerinin 9. yılını kutladı.
"AŞKLA, SEVGİYLE, EL ELE"
Saygıner ile pozlarını takipçilerinin beğenisine sunan Gürler, yayınladığı karelere "9 yılı bitirdik… Aşkla, sevgiyle, birlikte, el ele… Aşkım" notunu düştü.
Ünlü oyuncunun paylaşımına binlerce beğei ve yorum gelirken Semih Saygıner de kayıtsız kalmadı.
Milli bilardocu, sevgilisinin paylaşımına "Aşkım" yorumunu yaptı.
"ŞAHANE BİR DUYGU, ÇOK ŞANSLIYIM"
Öte yandan Şenay Gürler, geçtiğimiz aylarda sunuculuğunu Ahmet Mümtaz Taylan'ın üstlendiği, NTV ekranlarında yayınlanan "Empati" programına konuk olmuştu.
Gürler, genç yaşta anneanne olduğunu "O zaten bana 'Şenay' diyor. Simya adı. Aramız iyi. Uzakta yaşıyorlar çok sık görüşemiyorum ama özlüyorum. Görüşmeye çalışıyoruz. Bir araya geldiğimizde de uzun uzun birlikte kalmaya dikkat ediyoruz. Şimdi tadını çıkarıyorum, kızımı büyütürken bazı şeyleri atladığımı görüyorum, Simya'ya karşı onları atlamamaya çalışıyorum. Şahane bir duygu, çok şanslıyım" sözleriyle açıklamıştı.