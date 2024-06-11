Sera Tokdemir'in gurur günü: Benim oğlum mezun oldu

Başrollerini Uraz Kaygılaroğlu, Cemre Baysel ve Asude Kalebek'in paylaştığı "Sakla Beni" dizisi, perşembe akşamlarına damga vurmaya devam ediyor.
Dizinin Fahrünnisa'sı Sera Tokdemir'in oğlu Boran Gencer, liseden mezun oldu. Ünlü oyuncu, oğlunu mutlu gününde yalnız bırakmadı.
"BABAN DA DEDEN DE GURUR DUYUYORDUR"
Oğluyla pozlarını paylaşan Tokdemir, "Henüz 25’imdeydim sana düştüğümde... Ailen olarak seninle hep gurur duyduk, duyuyoruz; biricik Boran’ımız seni çok seviyorum, seviyoruz... Baban ve deden de gurur duyuyordur eminim. Canım babam elbise alırdı hep bana… 'Lady’ler elbise giyer lady’m' derdi. Atlarımızdan birine de Lady Sera adını vermişti. Üzerimdeki elbise de yaklaşık 30 yıl önce Londra’dan babamın aldığı bir elbise. Bu özel gecede giymek istedim" dedi.
Sera Tokdemir, 2003 yılında Beşiktaş'ta kalecilik yapan Göksel Gencer ile nikah masasına oturmuş ve çiftin bir oğlu olmuştu. İkili 2009'da anlaşmalı olarak boşanmıştı. Göksel Gencer, 2019'da geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetmişti.
SERA TOKDEMİR KİMDİR?
Ahmet-Serap Tokdemir'in kızları olarak 1981 yılında Mersin'de dünyaya gelen Sera Tokdemir, 2000 yılında Bilkent Üniversitesi'nden mezun oldu. Zirve Sanat Merkezi'nde tiyatro, şan ve diksiyon eğitimi alarak tiyatroya başladı. 2009 yılında Plato Film Okulu'nda Ayla Algan yönetiminde; oyuncu yönetimi, beden dili, dublaj, sinema-dizi-reklam oyunculuğu eğitimi aldı.
"Kanıt" dizisiyle şöhreti yakalayan Tokdemir, daha sonra "Hayat Devam Ediyor", "Ben de Özledim", "Kertenkele", "Diriliş Ertuğrul", "Tozkoparan İskender" gibi yapımlarda rol aldı. Sera Tokdemir, son olarak Star TV'de yayınlanan "Sakla Beni" dizisinde boy gösterdi.
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