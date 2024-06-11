Sera Tokdemir'in gurur günü: Benim oğlum mezun oldu

Başrollerini Uraz Kaygılaroğlu, Cemre Baysel ve Asude Kalebek'in paylaştığı "Sakla Beni" dizisi, perşembe akşamlarına damga vurmaya devam ediyor.



Dizinin Fahrünnisa'sı Sera Tokdemir'in oğlu Boran Gencer, liseden mezun oldu. Ünlü oyuncu, oğlunu mutlu gününde yalnız bırakmadı.

"BABAN DA DEDEN DE GURUR DUYUYORDUR"

Oğluyla pozlarını paylaşan Tokdemir, "Henüz 25’imdeydim sana düştüğümde... Ailen olarak seninle hep gurur duyduk, duyuyoruz; biricik Boran’ımız seni çok seviyorum, seviyoruz... Baban ve deden de gurur duyuyordur eminim. Canım babam elbise alırdı hep bana… 'Lady’ler elbise giyer lady’m' derdi. Atlarımızdan birine de Lady Sera adını vermişti. Üzerimdeki elbise de yaklaşık 30 yıl önce Londra’dan babamın aldığı bir elbise. Bu özel gecede giymek istedim" dedi.