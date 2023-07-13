Serap Paköz'den İbrahim Tatlıses'e: Bu ülkede şiddetin ağababasıdır!

"ŞİDDETE MEYİLLİ İNSANLARIN ELİ DURSA AĞZI DURMAZ"

İbrahim Tatlıses'in 13 yaşındaki genç oyuncuya yönelik sözleri dikkat çekerken Serap Paköz de tepki gösterdi.



Ünlü sunucu, "Şiddete meyilli insanların eli dursa ağzı durmaz. İbrahim Tatlıses bu ülkede şiddetin ağababasıdır. Fiziki şiddet uygulayamayacak hale gelince psikolojik şiddete başvuruyor. Şaşırdık mı? Ben hiç şaşırmadım. Şiddet yanlısı olmak bir karakter sorunudur ve kişi kendini bundan alıkoyamaz. Hala 'İmparator' diye baş tacı yapanlar da en az onun kadar kışkırtıcıdır" ifadelerini kullandı.