Serdar Ortaç duyurdu: İbrahim Tatlıses ile aynı filmde oynayacağız

Son dönemde sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalarla adından söz ettiren Serdar Ortaç, yeni projesini duyurdu.

Ortaç, 7 yıl aradan sonra dördüncü filmiyle izleyici ile buluşmaya hazırlanan Kolpaçino filminde rol alacağını duyurdu. Çekimler için Adana veya Gaziantep'e gideceğini söyleyen ünlü şarkıcı, İbrahim Tatlıses'in de kadroda olacağını belirtti.