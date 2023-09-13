Serdar Ortaç duyurdu: İbrahim Tatlıses ile aynı filmde oynayacağız

Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç, sosyal medya hesabından yaptığı son açıklamada İbrahim Tatlıses ile birlikte "Kolpaçino 4" filminde yer alacağını duyurdu.

Serdar Ortaç duyurdu: İbrahim Tatlıses ile aynı filmde oynayacağız

Son dönemde sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalarla adından söz ettiren Serdar Ortaç, yeni projesini duyurdu.

Ortaç, 7 yıl aradan sonra dördüncü filmiyle izleyici ile buluşmaya hazırlanan Kolpaçino filminde rol alacağını duyurdu. Çekimler için Adana veya Gaziantep'e gideceğini söyleyen ünlü şarkıcı, 'in de kadroda olacağını belirtti.

Serdar Ortaç duyurdu: İbrahim Tatlıses ile aynı filmde oynayacağız - 1

Öte yandan senaryosunu Şafak Sezer’in yazdığı, yapımcılığını Polat Yağcı’nın üstlendiği "Kolpaçino 4" filminin çekimleri geçtiğimiz gün başladı. Filmde Şafak Sezer'in yanı sıra Aydemir Akbaş, Ali Çatalbaş ve Serkan Şengül yer alıyor.

Kasım ayında vizyona girecek olan "Kolpaçino 4", ‘Özgür’ün önceki hikayelerde kendisine kazık atan eski dostlarıyla hesaplaşmasını konu alıyor.

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