Serdar Ortaç, Tarkan'dan özür diledi

"ÖZÜR DİLERİM ONDAN DA"



Ortaç" Hatırlamıyorum ki... Çok alkollüydüm ağabey. İlaç da kullanıyorum ben. İlacın üstüne de alkol alınca kötü olmuşum. İntihar etmişim yani... Sosyal medyamı kapatmışlar zaten. Kalıcı kapatıldı yazıyor TikTok hesabımda. Herkes, 'Ne yaptın sen?' diyor. Seyrederek canımı sıkmak istemiyorum. Özür dilerim ondan da. Hiçbir şey hatırlamıyorum" ifadelerini kullandı.