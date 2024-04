Sevgilisine şiddet uygulayan Marvel yıldızı Jonathan Majors hapse girmeyecek

Ruh sağlığı terapisine de devam etmesi gereken oyuncunun, 52 haftalık aile içi şiddet müdahale programını tamamlaması gerekiyor.



NE OLMUŞTU?



Majors'ın kız arkadaşı, gece eve dönerken Majors'un telefonunda başka bir kadından gelen bir mesaj görmesi üzerine takside tartışma başlattı. Kadının öfkesi üzerine Majors'ın sinir krizi geçirdiği ve ona tokat attığı öne sürüldü. İddialara Majors, bir noktada kontrolünü tamamen kaybetti ve kadının boğazını sıkacak kadar ileri gitti.



Sonrasında kadını bir yere bırakıp kendi farklı bir yerde kaldı. Kadın ise yaşananların ardından ertesi sabah polise giderek ünlü oyuncu hakkında suç duyurusunda bulundu.

BİR DARBE DE MARVEL STÜDYOLARI'NDAN



Oyuncunun suçlu bulunmasının ardından, Marvel Stüdyoları, Majors ile yollarını ayırma kararı almıştı. Loki dizisinde Kang karakterini canlandıran oyuncunun 2026 yılında “Avengers: The Kang Dynasty" adlı çizgi romanın beyazperde uyarlamasında rol alacaktı. Kang karakterini Majors yerine başka birinin canlandırıp canlandırmayacağı bilinmiyor.



Jabbari ile Majors, Marvel filmi Ant Man and the Wasp: Quantumania'nın setinde tanışmıştı.

Oyuncu, suçlu bulunmasının ardından bir film projesine daha veda etmişti. Mayors, basketbol oyuncusu Dennis Rodman'ın hayatını konu alan "48 Hours in Vegas" filminde Rodman'ı canlandıracaktı.



Variety'nin haberine göre, oyuncu bu rolü de kaybetti.