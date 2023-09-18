Şevval Sam'a Lübnan'da En İyi Kadın Oyuncu ödülü

Şevval Sam, 2000 yılından beri Lübnan’da düzenlenen Arap dünyasının en görkemli ödül törenlerinden olan Murex D’or 2023 Uluslararası Ödülleri”nde En İyi Kadın Oyuncu ödülünün sahibi oldu.

Şevval Sam'a Lübnan'da En İyi Kadın Oyuncu ödülü

Şimdiye kadar rol aldığı başarılı yapımların yanı sıra, altı sezon yayınlanan Yasak Elma dizisiyle adından sıkça söz ettiren Şevval Sam, başarısını Beyrut’ta ödülle taçlandırdı. Şevval Sam, 2000 yılından beri ’da düzenlenen Arap dünyasının en görkemli ödül törenlerinden olan Murex D’or 2023 Uluslararası Ödülleri”nde En İyi Kadın Oyuncu ödülünün sahibi oldu.

Törende yabancı basının sorularını yanıtlayan Sevval Sam hayranları tarafından yoğun ilgi ile karşılandı.

Şevval Sam'a Lübnan'da En İyi Kadın Oyuncu ödülü - 1

törenine Tarık Ediz tasarımı bir kıyafetle ve Tiffany&Co takılarıyla katılan Sam, stiliyle beğeni topladı.

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