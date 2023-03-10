Sezen Aksu, Ali İsmail Korkmaz’ın ailesini ziyaret etti

Kahramanmaraş merkezli depremlerin büyük yıkıma neden olduğu Hatay’ın Antakya ilçesine gelen birçok isim de yardım çalışmalarına destek veriyor. Bu kapsamda bir süredir ilçede bulunan ve yardım çalışmalarına destek veren sanatçı Sezen Aksu, dün 2013 yılında ‘Gezi Parkı Eylemleri’ sırasında Eskişehir’de darbedilerek öldürülen Ali İsmail Korkmaz’ın ailesinin evini ziyaret etti.

İlçeye bağlı Ekinci Mahallesi’nde bulunan Korkmaz ailesinin evine gelen Aksu, Ali İsmail Korkmaz’ın annesi Emel Korkmaz ile uzun süre sohbet etti. Aksu daha sonra Korkmaz’ın ağabeyi avukat Gürkan Korkmaz’ın çocukları Ali Yusuf ve 3 aylık Barış Umut’u sevdi. Barış Umut’u kucağına alıp şarkı söyleyen Aksu, kulağındaki küpeyi ve tabletini Ali Yusuf’a hediye etti. Aksu daha sonra Korkmaz ailesiyle vedalaşıp evden ayrıldı.

