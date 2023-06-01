Sezen Aksu'dan Merve Dizdar'a tebrik

Sezen Aksu, 76.'sı düzenlenen Cannes Film Festivali'nde Nuri Bilge Ceylan'ın "Kuru Otlar Üstüne" filmindeki performansıyla "En İyi Kadın Oyuncu Ödülü"nü alan Merve Dizdar'ı tebrik etti.
Merve Dizdar'ın da oyuncu kadrosunda yer aldığı "Alice Müzikali"ni izlemeye giden Sezen Aksu, kuliste Dizdar'ı ziyaret etti.
"Ömer" dizisinde rol alan ünlü oyuncu, kuliste Sezen Aksu ile verdiği pozu sosyal medya hesabından yayınladı.
AYAKTA ALKIŞLANDI
Öte yandan Merve Dizdar, ödülünü alıp geldikten sonra "Alice Müzikali"nde duygusal anlar yaşamıştı. Sahneye çıkar çıkmaz seyirciler tarafından dakikalarca ayakta alkışlanan Dizdar eğilerek selam vermişti. Oyuncunun rol arkadaşları da sahneye gelerek oyuncuya sarılmıştı.
"ÖMRÜM BOYUNCA UNUTMAYACAĞIM"
Müzikalin sonunda da seyirci bir kez daha Dizdar'ı dakikalarca ayakta alkışlamıştı. Oyuncu gözyaşlarına hakim olamamıştı.
Sosyal medya hesabında dün geceyle ilgili paylaşım yapan oyuncu "Hayatım boyunca tiyatro yaptım. Benim alkışlayan canım seyirci, canım oyun arkadaşlarım ve canım Alice... Bin kez teşekkür ederim. Ömrüm boyunca unutmayacağım" ifadelerini kullanmıştı.