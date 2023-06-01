Sezen Aksu'dan Merve Dizdar'a tebrik

AYAKTA ALKIŞLANDI

Öte yandan Merve Dizdar, ödülünü alıp geldikten sonra "Alice Müzikali"nde duygusal anlar yaşamıştı. Sahneye çıkar çıkmaz seyirciler tarafından dakikalarca ayakta alkışlanan Dizdar eğilerek selam vermişti. Oyuncunun rol arkadaşları da sahneye gelerek oyuncuya sarılmıştı.

"ÖMRÜM BOYUNCA UNUTMAYACAĞIM"



Müzikalin sonunda da seyirci bir kez daha Dizdar'ı dakikalarca ayakta alkışlamıştı. Oyuncu gözyaşlarına hakim olamamıştı.



Sosyal medya hesabında dün geceyle ilgili paylaşım yapan oyuncu "Hayatım boyunca tiyatro yaptım. Benim alkışlayan canım seyirci, canım oyun arkadaşlarım ve canım Alice... Bin kez teşekkür ederim. Ömrüm boyunca unutmayacağım" ifadelerini kullanmıştı.