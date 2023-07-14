Shakira, NBA yıldızı Jimmy Butler ile anılıyor

Son dönemde 12 yıllık sevgilisi Gerard Pique ile olaylı ayrılığı ile gündemden düşmeyen Shakira'nın adı Hollwyood yıldızı Tom Cruise ve F1 pilotu Lewis Hamilton ile anılmıştı. Hakkında çıkan dedikodularla ilgili hiçbir açıklamada bulunmayan Shakira'nın basketbol oyuncusu Jimmy Butler ile birlikte olduğu iddia ediliyor.

NBA oyuncusu Jimmy Butler ile 46 yaşındaki şarkıcı geçen akşam Londra'da bir restoranda yemek yedi.

