Shakira, NBA yıldızı Jimmy Butler ile anılıyor

Son dönemde 12 yıllık sevgilisi Gerard Pique ile olaylı ayrılığı ile gündemden düşmeyen Shakira'nın adı Hollwyood yıldızı Tom Cruise ve F1 pilotu Lewis Hamilton ile anılmıştı. Hakkında çıkan dedikodularla ilgili hiçbir açıklamada bulunmayan Shakira'nın basketbol oyuncusu Jimmy Butler ile birlikte olduğu iddia ediliyor.
NBA oyuncusu Jimmy Butler ile 46 yaşındaki şarkıcı geçen akşam Londra'da bir restoranda yemek yedi.
33 yaşındaki Miami Heat yıldızıyla restorandan ayrı ayrı çıkan şarkıcıyı, Butler'ın korumaları arabasına yönlendirdi.
ET'nin haberine göre, ikili akşam yemeği esnasında "oldukça samimi" görüntüler verdi.
"AİLEM DAĞILMIŞTI"
Öte yandan, Shakira Pique'nin kendisini aldattığı haberini babası yoğun bakımdayken aldığını söylemişti. Barselona'dan taşınıp çocuklarıyla birlikte Miami'ye yerleşen Kolombiyalı şarkıcı, People en Espanol dergisine konuştu.
46 yaşındaki şarkıcı, "Her şey bir anda oldu. Ailem dağılmıştı. İhanete uğradığımı, babam yoğun bakımdayken basından öğrenmiştim" dedi.
Yaşadığı zorlu süreci "atlatamayacağına" inandığını belirten şarkıcı "Hayatımda en çok sevdiğim erkek, babam, ona en ihtiyacım olan zamanda ellerimden kayıp gidiyordu. Onunla konuşamıyordum ya da en yakın arkadaşımdan tavsiye alamıyordum" dedi.
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