Shakira'dan Latin Grammy Ödülleri öncesi hazırlık pozları

Eski sevgilisi Gerard Pique ile olaylı ayrılığıyla gündemden düşmeyen Shakira'nın son paylaşımı dikkat çekti.

Shakira'dan Latin Grammy Ödülleri öncesi hazırlık pozları

Kolombiyalı şarkıcı , bu akşam İspanya’da düzenlenen Latin Grammy Ödülleri öncesi yaptığı paylaşımla adından söz ettirdi.

Daha önce ABD’de düzenlenen ve ilk kez İspanya’da düzenlenecek etkinlikte sahneye çıkmaya hazırlanan Shakira, hazırlık sırasında çekilen fotoğraflarını takipçileriyle paylaştı.

Shakira, sahne performansına hazırlanırken dansçılarının da yardımıyla esneme hareketleri yaptı.

Shakira'dan Latin Grammy Ödülleri öncesi hazırlık pozları - 1

"HEPİNİZE ÇOK TEŞEKKÜR EDİYORUM"

İki çocuk annesi 46 yaşındaki şarkıcı, paylaşımına “Vay canına, 7 Latin Grammy adaylığı ve üçü de en iyi şarkı için. Bu harika. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Çok mutluyum” notunu düştü.

Shakira'dan Latin Grammy Ödülleri öncesi hazırlık pozları - 2

VERGİ KAÇIRMAKLA SUÇLANIYOR

Öte yandan hakkındaki vergi kaçırma davasıyla da gündemden düşmeyen Shakira'nın 8 yıldan fazla hapis talebiyle yargılandığı dava, 20 Kasım'da Barselona İl Mahkemesi'nde başlayacak.

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