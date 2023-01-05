Sherlock dizisinin yeni bölümleri çekilecek mi? Yapımcılardan Benedict Cumberbatch'e çağrı

Sherlock'un yapımcıları Steven Moffat ve Mark Gatiss, dizinin başrol oyuncuları Benedict Cumberbatch ve Martin Freeman'a böyle seslendi.



İkili, yıldızların yoğun programı nedeniyle Sherlock'un devamının gelmediğini söyledi.



BBC'nin tüm dünyada büyük bir hayran kitlesine ulaşan dizisi Sherlock'un yaratıcıları Moffat ve Gatiss oyuncuların programları uyduğu takdirde yeni sezonu hemen çekebileceklerini dile getirdi.



Sherlock, Mark Gatiss tarafından televizyon için geliştirilen Sir Arthur Conan Doyle'ın aynı adı taşıyan romanlarına dayalı televizyon dizisidir.

İlk kez 2010'da yayımlanmaya başlayan dizinin 4. sezonu 2017'de ekranlara gelmiş, seyircileri merakta bırakarak sonlanmıştı.



Sherlock'un hayranları o günden bu yana dizinin yeni bölümlerinin gelip gelmeyeceğini merak ediyordu.



Dizi, resmen iptal olmasa da oyuncular yeni sezon için ikna edilememişti.



5. sezonu çekmeyi çok istediğini vurgulayan Moffat, "Yeşil ışık yaksalar hemen yarın yazmaya başlarım" dedi.



Moffat, Cumberbatch ve Freeman'a şöyle seslendi: "Daha büyük ve daha iyi işlerin peşindeler ama. Martin ve Benedict, lütfen geri dönün."

