"Sherlock" yıldızı Benedict Cumberbatch'in evine bıçaklı saldırı

"The Imitation Game", "The Power of the Dog" ve "Doctor Strange" gibi filmlerle tanınan Benedict Cumberbatch'in Londra'daki evine bir aşçı elinde bıçak ile saldırdı.

"Sherlock" yıldızı Benedict Cumberbatch'in evine bıçaklı saldırı

Marvel sinema evreninde canlandırdığı Doctor Strange rolüyle akıllarda yer eden İngiliz oyuncu , 3,5 milyon sterlinlik evine yapılan bıçaklı saldırı ile gündeme geldi. Bir aşçı olduğu öğrenilen 35 yaşındaki Jack Bissell, elindeki keskin balık bıçağıyla oyuncunun kapısına dayandı.

"Sherlock" yıldızı Benedict Cumberbatch'in evine bıçaklı saldırı - 1

O SIRADA EVDEYDİLER

Bu olay esnasında 46 yaşındaki Cumberbatch'in, eşi ve çocuklarıyla birlikte evde olduğu biliniyor. Oyuncunun bahçesine giren aşçı tehditler savurduktan sonra kapıdaki intercom cihazını da duvardan söküp attı.

Lüks bir otelin restoranında da çalışmış bir şef aşçı olan saldırgan, Cumberbatch’e “Buraya taşındığını biliyorum. Umarım evin yanıp kül olur” diye seslendi. 

"Sherlock" yıldızı Benedict Cumberbatch'in evine bıçaklı saldırı - 2

SALDIRGAN YAKALANDI

Daily Mail'in haberine göre, saldırgan olay yerinden kaçtı ancak intercom üzerinde bulunan DNA izi sayesinde kısa sürede yakalandı. Polis sorgusunda suçunu kabul eden aşçıya 250 sterlin para cezası ve hakkında 3 yıla varan uzaklaştırma emri verildi.

"Sherlock" yıldızı Benedict Cumberbatch'in evine bıçaklı saldırı - 3

Suçunu kabul eden adamın saldırıyı neden gerçekleştirdiği bilinmiyor ancak aşçının çalıştığı otelden huzursuzluk çıkararak uzaklaştırıldığı ve sicilinde hırsızlık olduğu biliniyor.

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