"Sherlock" yıldızı Benedict Cumberbatch'in evine bıçaklı saldırı

O SIRADA EVDEYDİLER



Bu olay esnasında 46 yaşındaki Cumberbatch'in, eşi ve çocuklarıyla birlikte evde olduğu biliniyor. Oyuncunun bahçesine giren aşçı tehditler savurduktan sonra kapıdaki intercom cihazını da duvardan söküp attı.

Lüks bir otelin restoranında da çalışmış bir şef aşçı olan saldırgan, Cumberbatch’e “Buraya taşındığını biliyorum. Umarım evin yanıp kül olur” diye seslendi.