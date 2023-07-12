Sıla ile İlker Kaleli sahnede buluştu: Daha güzel bir gece olamaz

"DAHA GÜZEL BİR AKŞAM OLAMAZ"



Sıla, "Çok enteresan bir şey oldu. Bunu siz yaptınız, çıkmaz sahneye hayatta. Çok güzel bir gece. Sahnede sevgilimi öptüm, daha güzel bir akşam olamaz" diyerek şarkılarına devam etti.