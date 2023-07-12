Sıla ile İlker Kaleli sahnede buluştu: Daha güzel bir gece olamaz

İstanbul'da hayranlarıyla buluşan Sıla, sevgilisi İlker Kaleli'yi sahneye davet etti. Kaleli'yi öpen şarkıcı "Daha güzel bir akşam olamaz" dedi.

Sıla ile İlker Kaleli sahnede buluştu: Daha güzel bir gece olamaz

Dün akşam Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda konser veren şarkıcı , sahneye sevgilisi İlker Kaleli'yi çağırdı. Kaleli'nin bestelediği "Metelik" şarkısını seslendiren şarkıcı, sahneye çıkan sevgilisini öperek teşekkür etti.

Sıla ile İlker Kaleli sahnede buluştu: Daha güzel bir gece olamaz - 1

"DAHA GÜZEL BİR AKŞAM OLAMAZ"

Sıla, "Çok enteresan bir şey oldu. Bunu siz yaptınız, çıkmaz sahneye hayatta. Çok güzel bir gece. Sahnede sevgilimi öptüm, daha güzel bir akşam olamaz" diyerek şarkılarına devam etti.

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