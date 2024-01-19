Şimal'den ameliyat sonrası ilk kare: Her şey yolunda

2021 yılında meme kanserine yakalanan şarkıcı Şimal, uzun bir tedavi süreci sonrası hastalığı yenmişti. Geçtiğimiz haftalarda rutin kontrollerini yaptırmak için hastaneye giden Şimal'in bu kez beyninde tümör tespit edilmişti.
Şimal yaptığı açıklamada "Maalesef bu sefer beyinde tümör gördüler. Diyecek hiçbir şeyim yok, dualarınızı beklemekten başka... Acil ameliyat dediler, çok üzgünüm" demişti.
"BOL BOL DİNLENİYOR"
Hastaneye yatan ve ameliyata alınan Şimal, 8 saat süren bir operasyon geçirdi. Bir gün yoğun bakımda kaldıktan sonra da normal odaya alınan Şimal'den ilk kare geldi.
Ünlü şarkıcının fotoğrafı "Her gün daha iyi oluyoruz. Şimal'iniz bol bol dinleniyor. Her şey yolunda. Çok mesaj atmışssınız, yine çok teşekkür ederiz" notuyla yayınlandı.
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