Şimal'den ameliyat sonrası ilk kare: Her şey yolunda

"BOL BOL DİNLENİYOR"

Hastaneye yatan ve ameliyata alınan Şimal, 8 saat süren bir operasyon geçirdi. Bir gün yoğun bakımda kaldıktan sonra da normal odaya alınan Şimal'den ilk kare geldi.

Ünlü şarkıcının fotoğrafı "Her gün daha iyi oluyoruz. Şimal'iniz bol bol dinleniyor. Her şey yolunda. Çok mesaj atmışssınız, yine çok teşekkür ederiz" notuyla yayınlandı.