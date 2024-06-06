Sinan Tuzcu'dan evlilik yıl dönümü kutlaması: Tencere kapak

Son olarak "Bir Sevdadır" dizisinde rol alan Sinan Tuzcu, yaklaşık bir buçuk yıl boyunca aşk yaşadığı Beyza Kapu ile Haziran 2021'de Fenerbahçe Yelken Spor Kulübü’nde dünyaevine girmişti.
Ünlü oyuncu, üçüncü evlilik yıl dönümünü sosyal medya hesabı üzerinden kutladı. 46 yaşındaki oyuncu, paylaştığı fotoğraflara kalp ve nazar bancuğu emojileri ekleyip, "Tencere kapak" notunu düştü.
SİNAN TUZCU KİMDİR?
1977 yılında Gaziantep'te doğan Sinan Tuzcu, Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı tiyatro ana sanat dalından mezun oldu. Okul sonrası Londra'da Arcola Theatre bünyesinde çalıştı. Tuzcu, Ihlamurlar Altında (2006) dizisi ile tanındı. Aynı yıl Gülriz Sururi-Engin Cezzar Tiyatrosu Ayşe Opereti adlı oyunda oynadı.
Sinan Tuzcu, "Yol Arkadaşım", "Görüş Günü Kadınları", "Bir Başkadır" gibi pek çok ünlü dizide rol aldı.
- Etiketler :
- Haberler -
- Ünlüler
- Oyuncular
- Magazin Haberleri
- N-Life Magazin