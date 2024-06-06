Sinan Tuzcu'dan evlilik yıl dönümü kutlaması: Tencere kapak

Son olarak "Bir Sevdadır" dizisinde rol alan Sinan Tuzcu, yaklaşık bir buçuk yıl boyunca aşk yaşadığı Beyza Kapu ile Haziran 2021'de Fenerbahçe Yelken Spor Kulübü’nde dünyaevine girmişti.

Ünlü oyuncu, üçüncü evlilik yıl dönümünü sosyal medya hesabı üzerinden kutladı. 46 yaşındaki oyuncu, paylaştığı fotoğraflara kalp ve nazar bancuğu emojileri ekleyip, "Tencere kapak" notunu düştü.