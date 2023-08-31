Sinem Kobal-Kenan İmirzalıoğlu tatilde: İlk kez ailece poz verdiler

Bir süredir sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiren Sinem Kobal, eşi Kenan İmirzalıoğlu ve kızlarıyla ailece verdiği pozları ilk kez takipçileriyle paylaştı.

Sinem Kobal-Kenan İmirzalıoğlu tatilde: İlk kez ailece poz verdiler

ile mutlu bir evliliği, Leyla ve Lalin adında iki kızı olan Sinem Kobal, uzun süredir gözlerden uzak bir hayat yaşıyor.

AİLECE TATİL POZU

Kısa bir süre önce ekranlara döneceğini açıklayan ünlü isim, şimdilerde tatilin tadını çıkarıyor. Eşi Kenan İmirzalıoğlu ve kızlarıyla Antalya'ya giden Kobal, ailece verdikleri pozları takipçileriyle paylaştı.

Sinem Kobal-Kenan İmirzalıoğlu tatilde: İlk kez ailece poz verdiler - 1

"BEKLENEN FOTOĞRAF GELDİ"

İlk kez ailece çekilen fotoğraflarını yayınlayan Sinem Kobal’ın paylaşımına binlerce beğeni ve "Mutlu aile tablosu", "Beklenen fotoğraf sonunda geldi", "Çok güzelsiniz" gibi yorumlar geldi.

Sinem Kobal-Kenan İmirzalıoğlu tatilde: İlk kez ailece poz verdiler - 2

"SETLERİ ÇOK ÖZLEDİM"

Öte yandan birkaç ay önce verdiği röportajda "Gelecek için yepyeni hayaller içindeyim" diyen Sinem Kobal, "Deli doluyumdur, içim içime sığmaz. Anda olmaya çalışıyorum. Dönem dönem sakin, dönem dönem fırtınalı. Mutluluğa giden yolda seçim önemli gibi. Her durumda mutlu olmayı seçme hali. Kapanan kapı kaderse, kapanan kapıya değil, açılan pencereye bakmak lazım. Sanatın iyileştirici gücüne inanıyorum. Yeni roller için heyecanlanıyorum. Setleri çok özledim" şeklinde konuşmuştu.

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