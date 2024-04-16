Sinem Kobal paylaştı: Kenan İmirzalıoğlu ile Kıvanç Tatlıtuğ bir arada

Yıllar önce Ezel dizisinde birlikte kamera karşısına geçen ikilinin pozu sosyal medyada gündem oldu.



Yakışıklı oyunculara "Bu ne yakışıklılık", "Ezel'den beri arkadaşız diyorsunuz yani", "Ülkenin karizma ortalamasını yükselten ikili" gibi yorumlar geldi.

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