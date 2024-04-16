Sinem Kobal paylaştı: Kenan İmirzalıoğlu ile Kıvanç Tatlıtuğ bir arada

Kıvanç Tatlıtuğ-Başak Dizer çiftinin oğulları Kurt Efe, 2 yaşına bastı. Kurt Efe'nin doğum günü partisine birbirinden ünlü isimler katılırken; Kenan İmirzalıoğlu ile Kıvanç Tatlıtuğ'un pozu çok konuşuldu.

Sinem Kobal paylaştı: Kenan İmirzalıoğlu ile Kıvanç Tatlıtuğ bir arada

ve eşi Başak Dizer, 2022 yılında kucaklarına aldıkları Kurt Efe'nin 2. yaş doğum gününü kutladı. Kurt Efe'nin doğum gününe birbirinden ünlü isimler katıldı.

Yakın dostlarını bu mutlu günlerinde Sinem Kobal- çifti de yalnız bırakmadı. Hatta Kobal, eşi ve Kıvanç Tatlıtuğ'u fotoğraflayıp takipçileriyle paylaştı.

Sinem Kobal paylaştı: Kenan İmirzalıoğlu ile Kıvanç Tatlıtuğ bir arada - 1

Yıllar önce Ezel dizisinde birlikte kamera karşısına geçen ikilinin pozu sosyal medyada gündem oldu.

Yakışıklı oyunculara "Bu ne yakışıklılık", "Ezel'den beri arkadaşız diyorsunuz yani", "Ülkenin karizma ortalamasını yükselten ikili" gibi yorumlar geldi.

Başak Dizer ile Kıvanç Tatlıtuğ'un oğulları Kurt Efe 2 yaşında

Başak Dizer ile Kıvanç Tatlıtuğ'un oğulları Kurt Efe 2 yaşında

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