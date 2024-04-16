Sinem Kobal paylaştı: Kenan İmirzalıoğlu ile Kıvanç Tatlıtuğ bir arada

Kıvanç Tatlıtuğ ve eşi Başak Dizer, 2022 yılında kucaklarına aldıkları Kurt Efe'nin 2. yaş doğum gününü kutladı. Kurt Efe'nin doğum gününe birbirinden ünlü isimler katıldı.
Yakın dostlarını bu mutlu günlerinde Sinem Kobal-Kenan İmirzalıoğlu çifti de yalnız bırakmadı. Hatta Kobal, eşi ve Kıvanç Tatlıtuğ'u fotoğraflayıp takipçileriyle paylaştı.
Yıllar önce Ezel dizisinde birlikte kamera karşısına geçen ikilinin pozu sosyal medyada gündem oldu.
Yakışıklı oyunculara "Bu ne yakışıklılık", "Ezel'den beri arkadaşız diyorsunuz yani", "Ülkenin karizma ortalamasını yükselten ikili" gibi yorumlar geldi.
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