Sinem Kobal'dan Ömer setine ziyaret

Kendisi gibi oyuncu Kenan İmirzalıoğlu ile 2016 yılında dünyaevine giren Sinem Kobal, 2020'de ilk kızı Lalin'i 2022 senesinde de Leyla'yı kucağına almıştı.
Uzun süredir ekranlardan uzak olan ve kızlarıyla ilgilenen Sinem Kobal, sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor.
"DAYIYI ZİYARET"
Ünlü isim, son olarak Gökçe Bahadır, Barış Falay ve Selahattin Paşalı'nın başrolleri paylaştığı Ömer setini ziyaret etti.
Kızı Lalin ile birlikte Ömer setine giden Kobal, bu anları "Dayıyı ziyaret" notuyla dizinin yönetmeni Cem Karcı'yı etiketleyerek paylaştı.
"SETLERİ ÇOK ÖZLEDİM"
Öte yandan geçtiğimiz yıl bir dergiye kapak olan Sinem Kobal, setleri çok özlediğini "Gelecek için yepyeni hayaller içindeyim. Deli doluyumdur, içim içime sığmaz. Anda olmaya çalışıyorum. Dönem dönem sakin, dönem dönem fırtınalı. Mutluluğa giden yolda seçim önemli gibi. Her durumda mutlu olmayı seçme hali. Kapanan kapı kaderse, kapanan kapıya değil, açılan pencereye bakmak lazım. Sanatın iyileştirici gücüne inanıyorum. Yeni roller için heyecanlanıyorum. Setleri çok özledim" sözleriyle dile getirmişti.
ÖMER SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Ömer'in 25 Mart akşamı yayınlanan 49. bölümüne; ayrılık kararı alsalar da kopayan Ömer ile Gamze'den Ömer'in başkasıyla evlenme isteği damga vurdu. İşte Ömer son bölümde yaşananlar...
ÖMER 50. BÖLÜM FRAGMANI
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