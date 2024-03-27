Sinem Kobal'dan Ömer setine ziyaret

Kendisi gibi oyuncu Kenan İmirzalıoğlu ile 2016 yılında dünyaevine giren Sinem Kobal, 2020'de ilk kızı Lalin'i 2022 senesinde de Leyla'yı kucağına almıştı.



Uzun süredir ekranlardan uzak olan ve kızlarıyla ilgilenen Sinem Kobal, sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor.



"DAYIYI ZİYARET"



Ünlü isim, son olarak Gökçe Bahadır, Barış Falay ve Selahattin Paşalı'nın başrolleri paylaştığı Ömer setini ziyaret etti.



Kızı Lalin ile birlikte Ömer setine giden Kobal, bu anları "Dayıyı ziyaret" notuyla dizinin yönetmeni Cem Karcı'yı etiketleyerek paylaştı.