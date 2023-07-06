Sıra dışı isteği yerine getirdi: Machine Gun Kelly'den hayranına yumruk

"GÜNÜMÜ GÜZELLEŞTİRDİN"

Kelly'den yumruk yiyen Marcos Cid de la Paz adlı hayranı ise "Yegane çene kırıcı. Yüzüme yumruk attığın için çok teşekkür ederim. Hayallerimi gerçekleştirdiğin için çok teşekkür ederim. Seni sevdiğimi ve şarkılarının sözlerini kalbimin derinliklerinde hissettiğimi söylerken yalan söylemiyorum. Seni görmek için çok uzun süre bekledim ve bunun yaşandığına hala inanamıyorum.Son günler benim için epey zordu ve kalabalığın içinde beni fark edip her şeyle bu kadar ilgilenerek günümü gerçekten güzelleştirdin" dedi.