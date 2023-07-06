Sıra dışı isteği yerine getirdi: Machine Gun Kelly'den hayranına yumruk

1 Temmuz Cumartesi günü Belçika'daki Roch Werchter festivalinde sahne alan Machine Gun Kelly, kalabalığın içinde el yazısıyla bir pankart tutan bir hayranını fark etti.
Pankarttaki "Meksika'dan sırf yüzüme yumruk atman için geldim" yazısını okuyan Kelly, sahneden hayranına seslendi.
SAHNEDEN İNİP YUMRUK ATTI
Ünlü şarkıcı, "Neden suratına yumruk atmamı bu kadar çok istiyorsun?" sorusuna "Seni seviyorum" cevabını alınca, "Yüzük taktım, dostum. Bu şey canını yakacak. Bilmiyorum, benim için kaybet kaybet durumu. Bunu yapıp yapmayacağımı bilmiyorum, düşüneceğim" dedi.
Kelly daha sonra kalabalığın arasına inerek hayranının yüzüne yumruk attı.
Bu anları Instagram hesabından paylaşan ünlü isim, "Hayalleri gerçeğe dönüştürüyorum" ifadelerini kullandı.
"GÜNÜMÜ GÜZELLEŞTİRDİN"
Kelly'den yumruk yiyen Marcos Cid de la Paz adlı hayranı ise "Yegane çene kırıcı. Yüzüme yumruk attığın için çok teşekkür ederim. Hayallerimi gerçekleştirdiğin için çok teşekkür ederim. Seni sevdiğimi ve şarkılarının sözlerini kalbimin derinliklerinde hissettiğimi söylerken yalan söylemiyorum. Seni görmek için çok uzun süre bekledim ve bunun yaşandığına hala inanamıyorum.Son günler benim için epey zordu ve kalabalığın içinde beni fark edip her şeyle bu kadar ilgilenerek günümü gerçekten güzelleştirdin" dedi.
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