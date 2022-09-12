Star'ın günlük dizisi Toprak ile Fidan sete çıktı

Star ekranlarında izleyiciyle buluşmak için gün sayan günlük dizi Toprak ile Fidan'ın çekimleri başladı.

Star'ın günlük dizisi Toprak ile Fidan sete çıktı

Haberler 12.09.2022 - 16:43

Yeni sezonda hafta içi her gün Star ekranlarında yayınlanacak olan Toprak ile Fidan’ın çekimlerine başlandı.

Star'ın günlük dizisi Toprak ile Fidan sete çıktı - 1

Dizide, bir kazayla birbirlerinden ayrılmak zorunda kalan Fidan ile Toprak’ın hikayesi anlatılıyor.

Star'ın günlük dizisi Toprak ile Fidan sete çıktı - 2

Başrollerde Hazal Adıyaman ve Osman Aydın yer alıyor.

Star'ın günlük dizisi Toprak ile Fidan sete çıktı - 3

Dizinin senaryosunu Ahmet Köşeoğlu, Gökçen Eroğlu, İnan Güngören, Can Özdemir, Banu Özyürek ve Nur Kıymaç kaleme alıyor.

Star'ın günlük dizisi Toprak ile Fidan sete çıktı - 4

Yönetmenliği ise Eray Koçak ve Burcu Bayram Dursun üstleniyor.

“Toprak ile Fidan” yakında hafta içi her gün Star’da.

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