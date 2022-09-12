Star'ın günlük dizisi Toprak ile Fidan sete çıktı

Yeni sezonda hafta içi her gün Star ekranlarında yayınlanacak olan Toprak ile Fidan ’ın çekimlerine başlandı.

Dizide, bir kazayla birbirlerinden ayrılmak zorunda kalan Fidan ile Toprak’ın hikayesi anlatılıyor.

Yönetmenliği ise Eray Koçak ve Burcu Bayram Dursun üstleniyor.



“Toprak ile Fidan” yakında hafta içi her gün Star’da.