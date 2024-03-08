Survivor 2021'de yarışmıştı: Merve Aydın dünyaevine girdi

2021 yılında katıldığı Survivor yarışmasıyla tanınan milli basketbolcu Merve Aydın, uzun süredir aşk yaşadığı Yunus Özbek ile Mersin’de nikah masasına oturdu.
Fenerbahçe Alagöz Holding Kadın Basketbol Takımı'nda forma giyen Merve Aydın ile Yunus Özbek’i, mutlu günlerinde dostları yalnız bırakmadı.
"BİR ÖMÜR"
29 yaşındaki Merve Aydın, nikah töreninde çekilen fotoğrafları "Bir ömür" mesajıyla paylaştı. Ünlü çiftin mutlu pozlarına binlerce beğeni ve yorum geldi.
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