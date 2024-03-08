Survivor 2021'de yarışmıştı: Merve Aydın dünyaevine girdi

Survivor'da 2021 yılında "Ünlüler-Gönüllüler" formatında yarışan basketbolcu Merve Aydın, uzun süredir aşk yaşadığı Yunus Özbek ile hayatını birleştirdi.

Survivor 2021'de yarışmıştı: Merve Aydın dünyaevine girdi

2021 yılında katıldığı Survivor yarışmasıyla tanınan milli basketbolcu , uzun süredir aşk yaşadığı Yunus Özbek ile Mersin’de nikah masasına oturdu.

Fenerbahçe Alagöz Holding Kadın Basketbol Takımı'nda forma giyen Merve Aydın ile Yunus Özbek’i, mutlu günlerinde dostları yalnız bırakmadı.

Survivor 2021'de yarışmıştı: Merve Aydın dünyaevine girdi - 1

"BİR ÖMÜR"

29 yaşındaki Merve Aydın, nikah töreninde çekilen fotoğrafları "Bir ömür" mesajıyla paylaştı. Ünlü çiftin mutlu pozlarına binlerce beğeni ve yorum geldi.

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