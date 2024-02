Survivor Atakan'ın oğlu Aslan gözyaşlarına boğuldu: Babamı istiyorum

"HER SANİYE SENİNLEYİZ"

Öte yandan Korkmaz, Avatar Atakan’ın Survivor'a gitmesinin ardından eşine destek mesajı paylaşmıştı. Ailece verdikleri pozu paylaşan Serap Korkmaz, "Gittin mi büyük gideceksin, ayrılık bile gurur duyacak seninle. Seninle hep gurur duydum! Bugün bizim hayatımızda unutamayacağımız yazılı kalacak bir gün, bu sefer 3 kişi vedalaştık. Bize yaşatacağın her an için şimdiden teşekkür ediyorum. Heyecanla her saniye seninleyiz. Bu yolculuğa beraber çıkıyoruz Şampiyon" demişti.