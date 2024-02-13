Survivor Atakan'ın oğlu Aslan gözyaşlarına boğuldu: Babamı istiyorum

2016 Survivor şampiyonu, "Avatar" lakaplı sporcu Çağan Atakan Arslan, geçtiğimiz günlerde Survivor All Star kadrosuna dahil oldu. Ünlü ismin eşi Serap Korkmaz oğlu Aslan'ın, babasını ekranda görünce ağladığı anları takipçileriyle paylaştı.

Survivor Atakan'ın oğlu Aslan gözyaşlarına boğuldu: Babamı istiyorum

Tv8 ekranlarının sevilen yarışma programı All Star, yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkmaya devam ediyor. SMS'siz formatla izleyici karşısına çıkan Survivor'da tansiyon hiç düşmüyor.

Birkaç gün önce Turabi Çamkıran ve Nihat Altınkaya’nın yaşadıkları sağlık sorunları nedeniyle yarışmaya veda ettiğini açıklayan Acun Ilıcalı, Avatar Atakan, Hilmi Cem İntepe ve Sema Aydemir’in yarışmaya dahil olduklarını duyurdu.

"BABAMIN KAYBETMESİNE ÜZÜLÜYORUM"

Avatar Atakan'ın eşi Serap Korkmaz, oğlu Aslan'ın babasını izlerken gözyaşlarına boğulduğu anları paylaştı.

Babasının oyun kaybetmesine üzülen Aslan'ın "Babamı istiyorum. Üzülüyorum babamın kaybetmesine" diyerek ağladığı anlar gündem oldu.

Korkmaz, paylaşımına "Evet dün ilk bölümü izledik. Aslan'ın tepkisi... Babası kaybedince , 'Güçlüler kaybetmez ama' deyip ağladı! Çok normal, kaybetmenin de kazanmak kadar kıymetli olduğunu ona anlatmaya çalıştım. Bakalım bugün neler yaşayacağız?" notunu düştü.

Survivor Atakan'ın oğlu Aslan gözyaşlarına boğuldu: Babamı istiyorum - 1

"HER SANİYE SENİNLEYİZ"

Öte yandan Korkmaz, Avatar Atakan’ın Survivor'a gitmesinin ardından eşine destek mesajı paylaşmıştı. Ailece verdikleri pozu paylaşan Serap Korkmaz, "Gittin mi büyük gideceksin, ayrılık bile gurur duyacak seninle. Seninle hep gurur duydum! Bugün bizim hayatımızda unutamayacağımız yazılı kalacak bir gün, bu sefer 3 kişi vedalaştık. Bize yaşatacağın her an için şimdiden teşekkür ediyorum. Heyecanla her saniye seninleyiz. Bu yolculuğa beraber çıkıyoruz Şampiyon" demişti.

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