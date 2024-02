Tacizci eş ölümle tehdit etti

Başarılı sunucu Zahide Yetiş'in sunumuyla "Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak" programı hafta içi her gün 13.30’da Star’da izleyicisi ile buluşmaya devam ediyor. Esenyurt’ta iki yıl önce ayrı yaşamaya başladığı ve 6 ay önce boşandığı eşi tarafından her gün rahatsız edilen kadın, kabusu yaşıyor.

25 yaşındaki Mehtap Kocaağa, eski eşi Mehmet (33) tarafından tacize maruz kaldığını iddia ederek Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak programına başvurdu.

“EMİNE BULUT GİBİ OLMAK İSTEMİYORUM”

Ölümle tehdit edildiğini eski eşi Mehmet’ten hamileyken dahi şiddet gördüğünü ifade etti. Eski eşi Mehmet’in şiddetinin gün geçtikçe arttığını ifade eden Mehtap, tacizci eski eşi Mehmet’in abisini ve babasını silahla vurduğunu da sözlerine ekledi. Mehtap, eşinden şiddet gördüğünü polise bildirdiğini, kendisine defalarca uzaklaştırma kararı çıktığını ama Mehmet’in yılmadığını sürekli tacize devam ettiğini söyledi.

TAKINTILI ESKİ EŞ KABUS OLDU



Tehdit edilen Mehtap Kocaağa, “Bu şahıstan ayrıldım yine kurtulamadım. 1 ay uzaklaştırma alıyorum , bittiği gün yine kapımda. 3 tane çocuğum var hatta biri bir yaşında daha benden kaçırdı ben çocuğumu bile emziremedim. Evin önüne gelip kornaya basıp, küfürler edip bizi rahatsız ediyor. Sürekli ailemi de arıyor biz bıktık bu şahıstan. Yetkililere sesleniyorum artık gereği yapılsın” diyerek seslendi.