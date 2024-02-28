Tacizci eş ölümle tehdit etti

Başarılı sunucu Zahide Yetiş'in sunumuyla "Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak" programı hafta içi her gün 13.30’da Star’da izleyicisi ile buluşmaya devam ediyor. Esenyurt’ta iki yıl önce ayrı yaşamaya başladığı ve 6 ay önce boşandığı eşi tarafından her gün rahatsız edilen kadın, kabusu yaşıyor.
25 yaşındaki Mehtap Kocaağa, eski eşi Mehmet (33) tarafından tacize maruz kaldığını iddia ederek Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak programına başvurdu.
“EMİNE BULUT GİBİ OLMAK İSTEMİYORUM”
Ölümle tehdit edildiğini eski eşi Mehmet’ten hamileyken dahi şiddet gördüğünü ifade etti. Eski eşi Mehmet’in şiddetinin gün geçtikçe arttığını ifade eden Mehtap, tacizci eski eşi Mehmet’in abisini ve babasını silahla vurduğunu da sözlerine ekledi. Mehtap, eşinden şiddet gördüğünü polise bildirdiğini, kendisine defalarca uzaklaştırma kararı çıktığını ama Mehmet’in yılmadığını sürekli tacize devam ettiğini söyledi.
TAKINTILI ESKİ EŞ KABUS OLDU
Tehdit edilen Mehtap Kocaağa, “Bu şahıstan ayrıldım yine kurtulamadım. 1 ay uzaklaştırma alıyorum , bittiği gün yine kapımda. 3 tane çocuğum var hatta biri bir yaşında daha benden kaçırdı ben çocuğumu bile emziremedim. Evin önüne gelip kornaya basıp, küfürler edip bizi rahatsız ediyor. Sürekli ailemi de arıyor biz bıktık bu şahıstan. Yetkililere sesleniyorum artık gereği yapılsın” diyerek seslendi.
TACİZCİ EŞ 3 ÇOCUĞU KAÇIRDI!
Mehtap, Mehmet’in son olarak 3 çocuğunu kaçırdığını söyledi. Bu son zorbalığa karşı kamuoyu oluşturmak için Zahide Yetiş’e başvurduğunu ifade etti. Programa bağlanan komşular ve Mehtap’ın abisi şiddet iddialarını doğruladı.
1 YAŞINDAKİ OĞLUNA SİGARA VERDİ
Sosyal medya paylaşımları programda incelenen Mehmet’in çizdiği profil korkutucu izlenim bıraktı.Mehmet’in kaçırdığı 1 yaşındaki oğlunun sigaralı görüntülerini sosyal medyada paylaştığı tespit edildi.
Program ekibi Mehmet’e iddiaları sormak için ulaştı. Mehmet telefon bağlantısında karakolda olduğunu söyleyerek yayından ayrıldı. Karakolda olma sebebi Zahide Yetiş’in ekibi tarafından araştırılıyor.
Zahide Yetiş, programında kadına yönelik şiddetin son bulması için ekibiyle birlikte sonsuz mücadele içinde olduğunun altını çizdi.
- Etiketler :
- Haberler -
- Ünlüler
- Türkiye
- N-Life