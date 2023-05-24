Tarkan ikinci tur için yurt dışında oy kullandı

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turu için yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları oy kullanmaya devam ediyor.

Tarkan da yurt dışında yaşayan pek çok ünlü gibi sandık başına gitti. Tarkan da eşi Pınar Tevetoğlu ile birlikte oyunu kullandı. 50 yaşındaki ünlü şarkıcı, sandık başında çekilen hem kendisinin hem de eşinin fotoğraflarını sosyal medada paylaştı.