Tarkan ikinci tur için yurt dışında oy kullandı

Tarkan, eşi Pınar Tevetoğlu ile birlikte oyunu kullandı. Megastar, 28 Mayıs'ta gerçekleşecek Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turu için oyunu, ilk turda olduğu gibi yine yurt dışında verdi.

Tarkan ikinci tur için yurt dışında oy kullandı

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turu için yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları oy kullanmaya devam ediyor.

da yurt dışında yaşayan pek çok ünlü gibi sandık başına gitti. da eşi Pınar Tevetoğlu ile birlikte oyunu kullandı. 50 yaşındaki ünlü şarkıcı, sandık başında çekilen hem kendisinin hem de eşinin fotoğraflarını sosyal medada paylaştı.

Tarkan ikinci tur için yurt dışında oy kullandı - 1

Tarkan, paylaştığı fotoğraflara, "Biz oyumuzu verdik.
Siz de verin mutlaka. Hepimiz için en iyisi, en hayırlısı olsun" notunu düştü.

Tarkan ikinci tur için yurt dışında oy kullandı - 2

Tarkan ilk turda da sandık başından paylaşım yapmış ve "Ben oyumu verdim. Vatana, millete hayırlı olsun" mesajını yazmıştı.

Tarkan ikinci tur için yurt dışında oy kullandı - 3

Oy verme işlemi esnasında hayranları Tarkan'a yoğun ilgi göstermişti.

Tarkan'dan Cumhuriyet'in 100. yılı için marş

Tarkan'dan Cumhuriyet'in 100. yılı için marş

Haberi Görüntüle

MAGAZİN HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...