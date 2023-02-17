Tarkan'dan depremzedelere yardım

Levent, Tarkan'ın 1 milyon TL bağış yaptığını duyurdu. Şarkıcı, daha önce Twitter hesabında yaptığı paylaşımda "AFAD da bizim AHBAP da" diyen Tarkan, Levent'e "Yanındayım" demişti.

AFAD DA BİZİM AHBAP DA"



Öte yandan, Levent sosyal medyada AFAD ve AHBAP’ın karşı karşıya getirilmesine tepki göstermiş ve “Koordinasyonunun başındayım ve sosyal medyaya bakamıyorum bile. Aranızda beni seven varsa gerçekten varsa bir twit istiyorum. Çalışmalarımıza sekte vurmak isteyenlere inat! Afad da bizim Ahbap da! Tek cümle istiyorum! Afad da bizim Ahbap da!” demişti.