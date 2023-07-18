Tatilin tadını çıkaran Ajda Pekkan'dan mayolu paylaşım

Süperstar Ajda Pekkan, yoğun konser maratonuna ara verdi. Bodrum'da tatil yapan ünlü sanatçı, tekne keyfini takipçileriyle paylaştı.
"BİR TIK TATİL"
Teknede beyaz mayosuyla güneşlenirken poz veren Ajda Pekkan, paylaşımına “Bi tık tatil öyleyse" notunu düştü.
77 yaşındaki Pekkan'ın fotoğrafına binlerce beğeni ve “Barbie’yi Ajda oynamalıydı”, "Tam bir star", "Hiç yaşlanmıyorsunuz" gibi yorumlar geldi.
"ALTI KEZ HAMİLE KALDIM"
Öte yandan Ajda Pekkan, birkaç ay önce katıldığı bir programda geçmişte altı kez hamile kaldığını açıklamıştı.
Çocukları çok sevdiğini ancak sektörde ayakta kalabilmek için çocuk yapmaya hiç cesaret edemediğini söyleyen ünlü isim, "Kedilerle avunmaya çalıştım, kaldı ki benim çocuğum altı defa oldu, istemedim. Ben kendi hayatımı zaten zor idame ettirebildim" ifadelerini kullanmıştı.
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