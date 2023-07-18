Tatilin tadını çıkaran Ajda Pekkan'dan mayolu paylaşım

"ALTI KEZ HAMİLE KALDIM"

Öte yandan Ajda Pekkan, birkaç ay önce katıldığı bir programda geçmişte altı kez hamile kaldığını açıklamıştı.

Çocukları çok sevdiğini ancak sektörde ayakta kalabilmek için çocuk yapmaya hiç cesaret edemediğini söyleyen ünlü isim, "Kedilerle avunmaya çalıştım, kaldı ki benim çocuğum altı defa oldu, istemedim. Ben kendi hayatımı zaten zor idame ettirebildim" ifadelerini kullanmıştı.