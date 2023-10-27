The Walking Dead yıldızı Erik Jensen kansere yakalandı

Bir buçuk yıl önce beyin anevrizmasından mucizevi bir şekilde kurtulan oyuncu Erik Jensen'a 4. evre kolon kanseri teşhisi kondu.



Ailesi, “Dr. Steven Edwards'ı oynayan Erik Jensen'e yeni kanser teşhisi konuldu ve bu, kendisi ve ailesi için büyük bir belirsizlik dönemi. Eğer ona bir şeyler göndermek istiyorsanız" açıklamasıyla ünlü aktöre destek istedi.



Ayrıca Jensen'in ailesi tarafından başlatılan kampanya kapsamında oyuncu için 300 bin dolarlık yardım toplanması gerektiği açıklandı.



"The Walking Dead"de zombi salgınından kurtulan "Doktor Steven Edwards"ı canlandıran Erik Jensen, "Mr. Robot" dizisinde de "Frank Cody" rolüne hayat verdi. Ünlü isim, 2020-2021 arasında ekranlarda olan "For Life"ta kötü niyetli Eyalet Savcısı Dez O'Reilly'yi canlandırdı.