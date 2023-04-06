Tuba Büyüküstün ile Fırat Çelik Fransa’da depremzedeler için yardım gecesi düzenledi

UNICEF İyi Niyet Elçisi olan ünlü oyuncu Tuba Büyüküstün ile son olarak Yalı Çapkını dizisinde izleyici karşısına çıkan ünlü oyuncu Fırat Çelik, Fransa'da düzenlenen büyük bir yardım gecesine ev sahipliği yaptı.

Paris’teki La Tour Eiffel Tiyatrosu’nu dolduran 500 kişinin karşısına çıkan Çelik, Fransızca ve Türkçe dilinde; Büyüküstün ise İngilizce ve Türkçe dilinde Türkiye’de yaşanan depremlerde etkilenen milyonlarca çocuk için yardım çağrısında bulundu.

Gecenin ev sahipliğini ve sunuculuğunu üstlenen ikiliye Artus, Jérémy Ferrari, Paul Mirabel, Vérino, La Bajon, Camille Aumont Carnel ve daha pek çok Fransız sanatçı eşlik etti.



Avrupa’nın pek çok ülkesinden Uzakdoğu ve Latin Amerika ülkelerine kadar dünyanın dört bir yanından izleyicilerin yer aldığı etkinliğin sürprizi ise Fırat Çelik ve Tuba Büyüküstün'ün birlikte yaptığı düet oldu. İkili efsanevi müzisyenler Hélène Ségara ile Joe Dassin’in seslendirdiği ‘Salut les amoureux’ şarkısını söyledi.

