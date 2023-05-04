Tuba Büyüküstün köpeği Korsan'ı kaybetti: Bana çok şey öğretti

Bir süredir ekranlardan uzak olan Tuba Büyüküstün, sosyal medya hesabından 17 yıldır yoldaşı olan Korsan adındaki köpeğinin vefat ettiğini duyurdu.

Büyüküstün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda; "Korsan... Beraber 17 sene... Çocuk ruhuyla bana çok şey öğretti. Köpeklerden korkan pek çok kişinin korkusunu aşmasını sağladı. Sonradan çoğu köpek sahibi oldu. Hareketli, neşeli, meraklı... Hep insan olsun isterdi yanında, hep birileri ona dokunsun. Özellikle son dönemlerde üzerinde hakkı olan herkese çok teşekkür ederim. Ona dokunan ve onun dokunduğu herkese.. Uzun zamandır, 'Tuba korkuyorum sormaya ama Korsan nasıl?' diye soran herkese haber vermek istedim. Bugün Korsan'a, Korsikama veda ettik bir elma ağacının altında" ifadelerini kullandı.