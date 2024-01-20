Tuba Büyüküstün'den "Gururlu anne" pozu

Kara Para Aşk, Gönülçelen ve Zeytin Ağacı gibi yapımlarla tanınan ünlü oyuncu Tuba Büyüküstün kızlarının doğum gününde paylaşım yaptı.
Ünlü oyuncu Onur Saylak ile evliliğinden olan ikiz kızları Maya ve Toprak ile birlikte olduğu kareyi yayınladı.
Oyuncu “Gururlu anne… Kendi doğum günümmüşçesine ama haksız da değilim, doğurduğum gün... 12 yıl önce...12 yıl...Muhteşem bir yolculuk... Sevginin her haliyle çepeçevre...19.01.2024” notunu düştü.
Gaddar dizisiyle ekranlara dönen Onur Saylak ise kadeh kaldırdıkları bir pozu paylaşarak "Güzel kızlarım… İyi ki doğdunuz… İyi ki..." notunu düştü.
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