Tuba Büyüküstün'den "Gururlu anne" pozu

Kara Para Aşk, Gönülçelen ve Zeytin Ağacı gibi yapımlarla tanınan ünlü oyuncu Tuba Büyüküstün kızlarının doğum gününde paylaşım yaptı.

Ünlü oyuncu Onur Saylak ile evliliğinden olan ikiz kızları Maya ve Toprak ile birlikte olduğu kareyi yayınladı.

