Tuba Büyüküstün'ün balmumu heykeli ziyarete açıldı

Türkiye'nin dünyada ve turizmde marka değerine katkıda bulunmak hedefiyle çalışmalar yaptıklarının altını çizen Tonger, şunları kaydetti:



"Spor, sanat, edebiyat dünyasında popüler, Türkiye'de ve dünyada herkesin sevgilisi olan yıldızlarla misafirlerimizi buluşturmayı arzu ediyoruz. Tuba Büyüküstün de çok heyecanlandığımız ve beklediğimiz bir yıldızımız. Türkiye'nin ve dünyanın sinema ve televizyon alanındaki en önemli temsilcilerinden biri kendisi. Tuba Hanım, yaptıklarının yanı sıra UNICEF'in iyi niyet elçisi olarak da çalışmalar yürütüyor. Müzemizdeki 100 bin adet bilet satışını depremzedeler yararına kullanacağız. Kendisine bunun için de teşekkür ederiz."



Madame Tussauds İstanbul'da sergilenen figürler arasında Mustafa Kemal Atatürk, Mevlana, Müslüm Gürses, Arda Turan, Angelina Jolie, Brad Pitt, Beren Saat, Kıvanç Tatlıtuğ, Justin Bieber, Beyonce ve Michael Jackson gibi isimler yer alıyor.

