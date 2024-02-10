Tüm kolunu kaplıyor: Megan Fox'tan yeni dövme

Uzun süredir "Midnight In The Switchgrass" filminde tanıştığı Machine Gun Kelly ile aşk yaşayan Megan Fox, 4 Şubat'ta 66'ncısı düzenlenen Grammy'den sonra düzenlenen partide; pembe saçları ve tüm kolunu kaplayan yeni dövmesiyle dikkatleri üzerine çekti.

Birkaç hafta önce The Drew Barrymore Show'a katılan Fox, "Hoşuma gitmeyen ve düzelttirmem gereken bir dövme yaptırdım. Tüm kolumu kaplıyor yani çok önemli bir şey değil" demişti.