Tüm kolunu kaplıyor: Megan Fox'tan yeni dövme

Uzun süredir "Midnight In The Switchgrass" filminde tanıştığı Machine Gun Kelly ile aşk yaşayan Megan Fox, 4 Şubat'ta 66'ncısı düzenlenen Grammy'den sonra düzenlenen partide; pembe saçları ve tüm kolunu kaplayan yeni dövmesiyle dikkatleri üzerine çekti.
Birkaç hafta önce The Drew Barrymore Show'a katılan Fox, "Hoşuma gitmeyen ve düzelttirmem gereken bir dövme yaptırdım. Tüm kolumu kaplıyor yani çok önemli bir şey değil" demişti.
"UMARIM SAHTEDİR"
Megan Fox'un bileğinden omzuna kadar uzanan pembe ve kırmızı renkli bir çiçek dövmesi olduğu görüldü. Ünlü oyuncunun birçok hayranı, Fox'un yeni dövmesini beğenmediğini "Umarım sahtedir" gibi yorumlarla belirtti.
ESKİ EŞİNİN İZLERİNİ SİLİYOR
Öte yandan Megan Fox, geçtiğimiz aylarda 2010-2021 yılları arasında evli kaldığı Brian Austin Green'in adının yazılı olduğu dövmeyi de kapattırmıştı.
Ünlü isim, "Brian" dövmesinin üstüne kuyruğunu çiçeklerin etrafına dolayan bir yılan dövmesi yaptırmıştı.
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