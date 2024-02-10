Tüm kolunu kaplıyor: Megan Fox'tan yeni dövme

Şarkıcı Machine Gun Kelly ile yaşadığı aşkla gündemden düşmeyen ABD'li oyuncu Megan Fox, bu kez yeni dövmesiyle adından söz ettirdi. Fox, tüm kolunu kaplayan dövmesiyle yeni bir görünüm sergiledi.

Tüm kolunu kaplıyor: Megan Fox'tan yeni dövme

Uzun süredir "Midnight In The Switchgrass" filminde tanıştığı Machine Gun Kelly ile aşk yaşayan , 4 Şubat'ta 66'ncısı düzenlenen Grammy'den sonra düzenlenen partide; pembe saçları ve tüm kolunu kaplayan yeni siyle dikkatleri üzerine çekti.

Birkaç hafta önce The Drew Barrymore Show'a katılan Fox, "Hoşuma gitmeyen ve düzelttirmem gereken bir dövme yaptırdım. Tüm kolumu kaplıyor yani çok önemli bir şey değil" demişti.

"UMARIM SAHTEDİR"

Megan Fox'un bileğinden omzuna kadar uzanan pembe ve kırmızı renkli bir çiçek dövmesi olduğu görüldü. Ünlü oyuncunun birçok hayranı, Fox'un yeni dövmesini beğenmediğini "Umarım sahtedir" gibi yorumlarla belirtti.

Tüm kolunu kaplıyor: Megan Fox'tan yeni dövme - 1

ESKİ EŞİNİN İZLERİNİ SİLİYOR

Öte yandan Megan Fox, geçtiğimiz aylarda 2010-2021 yılları arasında evli kaldığı Brian Austin Green'in adının yazılı olduğu dövmeyi de kapattırmıştı.

Ünlü isim, "Brian" dövmesinin üstüne kuyruğunu çiçeklerin etrafına dolayan bir yılan dövmesi yaptırmıştı.

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