Türk Rambo Serdar Kebapçılar hayatını kaybetti

Türk Rambo lakabıyla bir döneme damga vuran Serdar Kebapçılar hayatını kaybetti.

Acı haberi sosyal medya hesabından duyuran oyuncu Osman Avcı, "Serdar Kebapçılar vefat etmiş. Body şampiyonu Türk Rambo" mesajını paylaştı.



1958 doğumlu Serdar Kebapçılar, spora henüz 12 yaşında halterle başladı. Daha sonra merak saldığı vücut geliştirmede 1978 yılında dünya 6’ncısı olmayı başardı.

Türkiye’de de birçok madalya kazanan Kebapçılar, fit vücuduyla tüm dikkatleri üzerine çekti. Kebapçılar’ın birçok ünlü isimle kamera karşısına geçtiği filmleri, 1985- 1990 yılları arasında izlenme rekorları kırdı. Filmleri ABD’li şirketler tarafından da satın alınan Kebapçılar daha sonra ekranlarda yer bulamadı.