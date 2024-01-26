Türk sinemasının kötü adamıydı: Hikmet Taşdemir kanser hastasıymış

Şahin, sanatçının yakınlarına ve sanat camiasına baş sağlığı dileyerek, cenazenin Taşdemir'in abisine teslim edildiğini dile getirdi. NKÜ Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Şeref Alpsoy da sanatçının akciğer kanseri olduğunu aktararak, "Kandaki oksijenin düşmesi nedeniyle yoğun bakıma alındı. Tüm tedavilere rağmen maalesef dün kendisini kaybettik. Hepimizin başı sağ olsun." diye konuştu.

HİKMET TAŞDEMİR KİMDİR?



Erzurum'da 1942'de doğan Hikmet Taşdemir, gençlik yıllarını fabrika ve hastane çalışanı olarak geçirdi. Yılmaz Güney ile tanıştıktan sonra sinemaya adımını atan Taşdemir, 1971 yapımı "Baba" filminde rol aldı.



Taşdemir, kariyeri boyunca 100'ün üzerinde filmde oynarken en çok "Korkusuz Korkak" filminde Gaddar Kerim, "Umudumuz Şaban" filmindeki Mardinli Arif ve "Tatar Ramazan" filmindeki Cıbıl Halil karakterleriyle hafızalara kazındı.

