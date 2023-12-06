Türkan Şoray: Kadınlar dünyayı değiştirir

Şoray, sinema sektöründe uzun yıllar edilgen kadın rollerinin yer aldığını ancak 1980'li yıllardan itibaren Türkiye'de etkisi görülen feminizm kadın akımının sinema filmlerine de yansıdığını dile getirdi.



O dönemde birçok tabunun yıkıldığını belirten Şoray, "Sinema, çağını anlatan bir sanat dalıdır. O dönem ne yaşıyorsanız, ister istemez yansıyor. Ben de o dönemde daha edilgen kadınlar oynuyordum. Daha sonra kadınlar güçlenmeye başladıkça ister istemez ben de düşünmeye başladım. O dönemde 'Mine' isimli bir filmde başkaldıran kadını oynadım. O benim hayatımda da bir başkaldırışa neden oldu. Oynadığım rollerle özdeşleştim, onlar beni etkiledi, ben oynarken onları etkiledim, arka arkaya mücadeleci kadınları canlandırmaya başladım. Onlar bendim" değerlendirmesinde bulundu.

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