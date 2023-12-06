Twitch yayıncısı Pqueen kansere yakalandığını duyurdu: Pqueen kimdir, kaç yaşında?

Twitch yayıncısı Pqueen'in sağlık durumu sevenleri tarafından merak ediliyor. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla meme kanserine yakalandığını duyuran Baynazoğlu, tedavi süreciyle ilgili ayrıntıları paylaştı.



Kasım ayında kendi yaptığı muayene esnasında, memesinde kitle fark eden Pelin Baynazoğlu profesyonel yardıma başvurduğunu ve iyileşme sürecinde olduğunu belirtti.

Erken teşhis sayesinde gerçekleştirilen başarılı bir ameliyatın ardından iyileşme aşamasında olduğunu açıklayan Pqueen, kanserin çok erken bir aşamada tespit edildiğini ve kemoterapi gibi agresif tedavilere ihtiyaç duyulmadığını ifade etti.