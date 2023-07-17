Ufuk Özkan son halini paylaştı: İyi ki varsınız

"2. EVRE SİROZUM"

"Şu an 2’nci evre sirozum. Yarın sağlığımla ilgili tetkikler ve tahlillerden sonra gidişat ile ilgili buralardan bilgi paylaşacağım" diyen Özkan, hayranlarına teşekkür etti:



"Son halim bu şekildedir, yazan arayan herkesle paylaşmak istedim. Merak etmeyin kapının önünden uzaklaşmayacağım. İyi ki varsınız…"