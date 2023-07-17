Ufuk Özkan son halini paylaştı: İyi ki varsınız

Siroza yakalandığı ortaya çıkan Ufuk Özkan hayranlarını üzmüştü. Ünlü oyuncu, son halini paylaşıp sevenlerine seslendi.

Ufuk Özkan son halini paylaştı: İyi ki varsınız

"Geniş Aile" dizisinde canlandırdığı "Cevahir" karakteriyle tanınan Ufuk Özkan, son halini takipçileriyle paylaştı. Ünlü isim, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma şu notu düştü:

"Son günlerde TV’de, sosyal medyada gösterilenler geçen seneye ait. Karaciğerimle alakalı amonyak zehirlenmesi yaşamıştım tabii diyet vardı abartılı şekilde…"

Ufuk Özkan son halini paylaştı: İyi ki varsınız - 1

"2. EVRE SİROZUM"

"Şu an 2’nci evre sirozum. Yarın sağlığımla ilgili tetkikler ve tahlillerden sonra gidişat ile ilgili buralardan bilgi paylaşacağım" diyen Özkan, hayranlarına teşekkür etti:

"Son halim bu şekildedir, yazan arayan herkesle paylaşmak istedim. Merak etmeyin kapının önünden uzaklaşmayacağım. İyi ki varsınız…"

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