Uğruna gözaltına alınmıştı: Arnold Schwarzenegger'ın lüks saati açık artırmada satıldı

James Cameron'ın yönetmen koltuğunda oturduğu Terminatör serisiyle adını Hollywood'un en iyi oyuncuları arasına yazdıran Arnold Schwarzenegger, Münih Havalimanı'nda lüks bir saati beyan etmediği gerekçesiyle gözaltına alınmıştı. Lüks saat açık artırmada satıldı.

Uğruna gözaltına alınmıştı: Arnold Schwarzenegger'ın lüks saati açık artırmada satıldı

"Cehennem Melekleri", "Batman ve Robin", "Terminatör" ve "Komando" gibi filmlerle tanınan Avusturya doğumlu Amerikalı oyuncu Arnold Schwarzenegger, bir yardım etkinliğinde açık artırmada satmayı planladığı lüks saati beyan etmediği gerekçesiyle gözaltına alınmıştı.

Münih Havalimanı'nında gümrük memurları tarafından alıkonulan saat, İsviçreli saat üreticisi Audemars Piguet markasına aitti.

Uğruna gözaltına alınmıştı: Arnold Schwarzenegger'ın lüks saati açık artırmada satıldı - 1

Lüks saat, oyuncunun kurucusu olduğu hayır kurumu "Schwarzenegger İklim Girişimi"ne (Schwarzenegger Climate Initiative) destek amaçlı düzenlenen açık artırmada satıldı. Etkinlikte toplamda 1,31 milyon dolar bağış toplandı.

Audemars Piguet markalı saat ise 294 bin dolara alıcı buldu.

2 saatten uzun bir süre sorgulanan oyuncu serbest bırakılmış ve seyahatine devam etmişti.

MAGAZİN HABERLERİ

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