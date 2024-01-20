Uğruna gözaltına alınmıştı: Arnold Schwarzenegger'ın lüks saati açık artırmada satıldı

"Cehennem Melekleri", "Batman ve Robin", "Terminatör" ve "Komando" gibi filmlerle tanınan Avusturya doğumlu Amerikalı oyuncu Arnold Schwarzenegger, bir yardım etkinliğinde açık artırmada satmayı planladığı lüks saati beyan etmediği gerekçesiyle gözaltına alınmıştı.

Münih Havalimanı'nında gümrük memurları tarafından alıkonulan saat, İsviçreli saat üreticisi Audemars Piguet markasına aitti.