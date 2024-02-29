Umut Evirgen doğum günü partisini paylaştı: Yaş kodu İstanbul

2 Aralık 2023 tarihinde oyuncu Alina Boz ile nikah masasına oturan işletmeci Umut Evirgen, 34 yaşına bastı. Ünlü isim, doğum günü partisinden kareleri takipçileriyle paylaştı.

Umut Evirgen doğum günü partisini paylaştı: Yaş kodu İstanbul

dünyasından birçok isimle yaşadığı birlikteliklerle adından sıkça söz ettirmeyi başaran işletmeci ve yönetmen Umut Evirgen, bir süre önce oyuncu Alina Boz ile yeni bir aşka yelken açmıştı.

Ünlü ikili, aileleri ve yakın dostlarının katıldığı törenle 2 Aralık 'ta hayatlarını birleştirmişti. Şimdilerde mutlu beraberlikleri devam eden çiftten Evirgen 34 yaşına bastı.

Umut Evirgen doğum günü partisini paylaştı: Yaş kodu İstanbul - 1

"İYİ Kİ DOĞDUN SEVGİLİM"

Alina Boz eşinin doğum gününü "İyi ki doğdun sevgilim" diye kutlarken; Umut Evirgen de partiden kareleri takipçileriyle paylaştı.

Umut Evirgen doğum günü partisini paylaştı: Yaş kodu İstanbul - 2

Ünlü isim, paylaşımına "Yaş kodu İstanbul.. 34 ..." notunu düştü. Evirgen'in yayınladığı karelere binlerce beğeni ve yorum geldi.

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