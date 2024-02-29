Umut Evirgen doğum günü partisini paylaştı: Yaş kodu İstanbul

Ünlüler dünyasından birçok isimle yaşadığı birlikteliklerle adından sıkça söz ettirmeyi başaran işletmeci ve yönetmen Umut Evirgen, bir süre önce oyuncu Alina Boz ile yeni bir aşka yelken açmıştı.
Ünlü ikili, aileleri ve yakın dostlarının katıldığı törenle 2 Aralık 'ta hayatlarını birleştirmişti. Şimdilerde mutlu beraberlikleri devam eden çiftten Evirgen 34 yaşına bastı.
"İYİ Kİ DOĞDUN SEVGİLİM"
Alina Boz eşinin doğum gününü "İyi ki doğdun sevgilim" diye kutlarken; Umut Evirgen de partiden kareleri takipçileriyle paylaştı.
Ünlü isim, paylaşımına "Yaş kodu İstanbul.. 34 ..." notunu düştü. Evirgen'in yayınladığı karelere binlerce beğeni ve yorum geldi.
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