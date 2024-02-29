Umut Evirgen doğum günü partisini paylaştı: Yaş kodu İstanbul

Ünlüler dünyasından birçok isimle yaşadığı birlikteliklerle adından sıkça söz ettirmeyi başaran işletmeci ve yönetmen Umut Evirgen, bir süre önce oyuncu Alina Boz ile yeni bir aşka yelken açmıştı.

Ünlü ikili, aileleri ve yakın dostlarının katıldığı törenle 2 Aralık 'ta hayatlarını birleştirmişti. Şimdilerde mutlu beraberlikleri devam eden çiftten Evirgen 34 yaşına bastı.